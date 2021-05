Ratchet & Clank Rift Apart: il Platino è facile da ottenere, basterà una partita

Tra un mese i giocatori PS5 avranno modo di mettere le mani su Ratchet & Clank Rift Apart, la nuova esclusiva PlayStation 5 di Insomniac Games. Come ogni videogame, anche questo avventura di Ratchet, Clank e Rivet proporrà i Trofei, compreso un Platino. Ora, scopriamo che il Platino sarà facile da ottenere e basterà una sola partita.

L'informazione arriva direttamente da Mike Daly, game director di Ratchet & Clank Rift Apart. Ecco le sue parole, pronunciate ai microfoni di IGN India: "Posso dire che il design dei Trofei per questo gioco è ancora una volta molto permissivo." Aggiunge poi che è possibile completare la lista in una partita, anche se ovviamente sarà necessario "approcciarsi al gioco in modo molto approfondito". Sarà necessario quindi esplorare le aree per completare ogni elemento secondario. "Se sei un tipo di giocatore che ama dedicarsi a un gioco, lo adorerai: faremo in modo che tu possa ottenere il Platino senza sprecare tempo".

Ratchet & Clank Rift Apart: il Platino sarà facile

Detto ciò, non significa che Ratchet & Clank Rift Apart sia un gioco facilissimo. Oltre a proporre vari livelli di difficoltà, sarà inclusa una sorta di modalità New Game+. Daly afferma: "Abbiamo una modalità sfida che ti permette di partire dall'inizio del gioco di nuovo, ma con un personaggio e armi di livello massimo, oltre a una manciata di gadget." Se amate rigiocare i giochi, quindi, ci sarà qualcosa pronto per voi.

Vi segnaliamo infine un video che mostra diciassette minuti di gameplay. Potete anche leggere la nostra anteprima del nuovo gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart.