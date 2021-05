Xbox Game Studios: un progetto con Timi Studios di Tencent, autori di Call of Duty Mobile

Xbox Game Studios ha una collaborazione in corso con Timi Studios, un team di Tencent molto ampio e noto per diversi titoli in ambito mobile come Call of Duty Mobile e Pokémon Unite.

Non ci sono ancora informazioni al riguardo ma la questione è stata messa in evidenza dall'analista di mercato Daniel Ahmad, noto anche come ZhugeEX, a partire da documenti finanziari resi pubblici per la compagnia asiatica che mostrano la partnership ufficiale tra Timi e Xbox Game Studios.

La descrizione parla di "nuove esperienze di gioco", dunque non è chiaro se si parli proprio di un nuovo gioco in sviluppo, di una serie di titoli o di qualche tipologia di supporto tecnologico tra le due compagnie, considerando ovviamente come Xbox Game Studios abbia a che fare anche con l'ambito del cloud gaming, cosa che potrebbe risultare particolarmente interessante per Timi.



D'altra parte, potrebbe anche trattarsi di un'iniziativa legata strettamente al mercato asiatico, dunque qualcosa che potrebbe rimanere confinata a tale area, dove Microsoft deve ancora lanciarsi in maniera ufficiale per quanto riguarda Xbox Series X|S.

Intanto, emergono i dettagli su Timi Studios, che è una sussidiaria del colosso Tencent a sua volta decisamente enorme: conta circa 3000 dipendenti tra Shenzhen, Chengdu, il quartier generale cinese, Shanghai, Los Angeles e un nuovo ufficio recentemente aperto a Seattle.

Lo studio è stato fondato nel 2008 e sta lavorando a diversi progetti in contemporanea, tra i quali Pokémon Unite, uno shooter tripla A su Unreal Engine 5 e altri giochi, oltre al supporto per Call of Duty Mobile che continua a riscuotere grande successo tra i giocatori.