Sea of Thieves: update 2.1.1.1 disponibile, peso e dettagli

Rare ha annunciato che è disponibile l'update 2.1.1.1 di Sea of Thieves, il suo sandbox a tema piratesco. Il team di sviluppo, tramite il sito ufficiale del gioco, ha rilasciato tutti i dettagli sul peso dell'aggiornamento per PC (Steam e Windows 10), Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a tutte le novità introdotte.

L'update 2.1.1.1 di Sea of Thieves pesa:



Xbox Series X: 3.19 GB

Xbox Series S: 1.79 GB

Xbox One X: 3.19 GB

Xbox One: 1.79 GB

Windows 10: 3.23 GB

Steam: 2.29 GB

Sea of Thieves: update 2.1.1.1 disponibile

Per quanto riguarda le novità introdotte in Sea of Thieves, Rare spiega che gli avamposti offriranno ancora una volta un gran numero di Commodity Crates per l'acquisto. Inoltre, ci sono varie correzioni per il gameplay:



Gli altri equipaggi visibili sulla mappa della nave ora visualizzeranno lo stato e la posizione corretti dell'Emissario in tempo reale durante il movimento

Gli oggetti visualizzati sulla mappa della nave come i forzieri del Mietitore e le chiavi della fortezza dello Scheletro ora dovrebbero mostrare la loro posizione corretta in tempo reale

Per quanto riguarda le prestazioni e la stabilità, l'update 2.1.1.1 corregge i seguenti problemi di Sea of Thieves:



L'avvicinamento ad altre navi che trasportano una grande quantità di merci dell'Alleanza mercantile non dovrebbe più causare ai giocatori un errore

La frequenza con cui i giocatori rimangono bloccati sul messaggio "Arruolamento pirata" quando tentano di accedere è stata ridotta

Vi ricordiamo anche che Sea of Thieves omaggia uno sviluppatore scomparso con una missione.