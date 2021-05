Elite Dangerous: Odyssey, Frontier si scusa per i tanti problemi del gioco

David Braben, il leggendario boss di Frontier Developments, è voluto intervenire in prima persona per scusarsi coi giocatori per i tanti problemi che sono emersi in questi giorni in seguito al lancio di Elite Dangerous: Odyssey.

L'attesa espansione dell'apprezzato simulatore di volo spaziale sta soffrendo di diversi problemi che hanno un po' indispettito l'esigentissima comunità di giocatori. "Innanzitutto vorrei chiedere scusa con tutto il cuore a coloro che stanno avendo problemi in questi giorni," ha scritto Braben sul forum di Frontier.

"Voglio assicurarvi che abbiamo preso questi problemi sul serio e sistemarli è la nostra priorità numero uno." Un secondo aggiornamento è già in lavorazione, ma non sarà l'ultimo. "Continueremo a lavorare su aggiornamenti per risolvere i problemi e migliorare la stabilità ulteriormente," ha detto Braben. Che ha concluso chiedendo "pazienza e supporto" in questo periodo.

Nonostante la lunga fase di beta, la versione per PC di Elite Dangerous: Odyssey è uscita con tutta una serie di problemi come crash, prestazioni piuttosto scarse, missioni buggate e poca ottimizzazione. Una cosa che ha spinto i fan a tempestare la pagina di Steam di Elite Dangerous: Odyssey con recensioni negative.

Nella speranza che questi problemi vengano sistemati presto, vi ricordiamo che la nostra recensione di Elite Dangerous: Odyssey è in lavorazione, anche per cercare di analizzare la qualità del gioco dopo questi aggiornamenti.