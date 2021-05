Grand Theft Auto: un documentario ripercorre la storia della serie di Rockstar Games

Grazie all'ottimo lavoro di Nick930 è disponibile su YouTube un lungo documentario che ripercorre tutta la storia di Grand Theft Auto. Nello oltre due ore di filmato si parte dalle origini di DMA Design fino al "recente" Grand Theft Auto 5 e la sua versione multiplayer GTA Online.

Il video, infatti, parte dal 1984 quando un gruppo di talentuosi sviluppatori decise di creare DMA Design. Sotto questo nome lo studio con sede ad Edimburgo cominciò a farsi le ossa nel settore dei videogiochi, che la portò persino a collaborare con Nintendo per Unirally. La consacrazione, però, arrivò nel 1997 quando venne pubblicato il primo Grand Theft Auto.

Da lì in poi il resto è storia. DMA Design divenne Rockstar Games, Grand Theft Auto III divenne un vero e proprio fenomeno pop, tanto che il quindi capitolo, GTA 5, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, ha guadagnato quasi un miliardo di dollari negli ultimi 12 mesi.

Si tratta, quindi, di una visione interessante, sia per ripassare tutti i vari passaggi della serie, come gli episodi portatili, sia per capire come si sia potuti arrivare al successo clamoroso di GTA Online.