Amazon Prime Day 2021: la festa parte ill 17 giugno con Billie Eilish, H.E.R., Kid Cudi, Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live si terrà il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Per vedere il Prime Day Show su Prime Video, i clienti non avranno bisogno di una Prime membership, ma solo di un account Amazon che può essere facilmente e gratuitamente impostato sul sito. L'evento Prime Day Show sarà disponibile anche su Twitch.

Londra- 3 giugno, 2021: Oggi, Amazon ha annunciato che i pluripremiati e straordinari artisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi saranno protagonisti del Prime Day Show, un evento musicale immersivo in tre parti presentato da Amazon Music, con straordinari spettacoli di musica e intrattenimento per celebrare il Prime Day. Tutti e tre gli episodi del Prime Day Show saranno presentati in anteprima mondiale a partire dal 17 giugno su Prime Video e saranno disponibili per tutti i clienti, per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime.

"Lavorare con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, per portare in vita la loro musica attraverso questa esperienza fantastica è stato incredibile," afferma Ryan Redington, VP Music Industry di Amazon Music. "Vedere questi artisti di fama mondiale creare tre show dal più profondo della loro immaginazione è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto sinora. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i fan per celebrare questi tre straordinari artisti e il Prime Day."

"Questi artisti iconici non hanno solo rotto gli schemi nella musica ma sono anche narratori ispirati, creatori di cultura e visionari" ha detto Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Siamo emozionati di collaborare con Billie, H.E.R. e Cudi per portare questi eventi speciali, autentici e profondamente personali, ai fan di tutto il mondo per celebrare il Prime Day".

Gli spettatori del Prime Day Show potranno vivere tre esperienze uniche che fondono performance e narrazione, trasportando i fan in mondi ispirati a Parigi, al Dunbar Hotel e allo spazio.

Da oggi, gli ascoltatori di Amazon Music possono accedere alla playlist ufficiale Prime Day Show, o chiedere "Alexa, suona la playlist del Prime Day Show" per riprodurre gli ultimi successi di Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi. L'evento Prime Day Show sarà disponibile anche su Twitch.

Prime Day Live in Italia

Amazon ha inoltre annunciato che gli artisti italiani Gaia e Pinguini Tattici Nucleari saranno i protagonisti del Prime Day Live, un evento in live streaming presentato da Amazon Music che vede la straordinaria presenza di due degli artisti e band italiani più amati in occasione del Prime Day. L'evento, condotto da Victoria Cabello, sarà disponibile in diretta streaming il 18 giugno alle 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell'app Amazon Music.

Prima dell'inizio dello show, i due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe riscalderanno il pubblico collegato con un pre-show. Durante l'evento, i clienti potranno supportare la Missione Make-A-Wish Italia, Onlus che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, attraverso un pulsante di donazione che sarà disponibile per l'intera durata dell'evento. Make-A-Wish Italia è una Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie, per ridare loro forza, speranza, gioia di vivere. Per chi volesse supportare Make-A-Wish Italia fin da ora, su Amazon.it è disponibile una wish list che include una selezione di prodotti dedicati a realizzare i desideri dei bambini. Tutte le informazioni sono disponibili su www.amzn.to/AmazonMusicLiveIT.

Celebrando il Prime Day

L'annuale Prime Day di Amazon si svolge il 21 e 22 Giugno celebrando l'inizio dell'estate con due giorni di offerte imperdibili e i migliori risparmi che Prime ha da offrire. I clienti Prime avranno accesso a oltre 2 milioni di offerte nelle varie categorie, incluso il meglio dell'intrattenimento: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere la nostra migliore offerta di sempre con quattro mesi gratuiti con accesso illimitato a più di 70 milioni di brani senza pubblicità e milioni di episodi di podcast. I clienti Prime saranno anche di nuovo in grado di supportare le piccole imprese con questo Prime Day, con oltre un milione di offerte da piccole e medie imprese. Chiunque può iscriversi a Prime o iniziare una prova gratuita di 30 giorni per partecipare al Prime Day.

L'iscrizione al servizio Prime ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: