The Good Life, periodo di uscita e nuovo trailer per il titolo diretto da SWERY

The Good Life, la nuova avventura diretta da SWERY, ha finalmente un periodo di uscita ufficiale: il gioco farà il proprio debutto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch durante l'estate 2021.

L'annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo trailer e di nuove immagini, ma si tratta in realtà di un rinvio: in precedenza il lancio di The Good Life era previsto per la prossima primavera.

Dalla pagina Steam del gioco leggiamo nuovi dettagli su questa curiosa esperienza, che arriva dopo la delusione di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise e si spera possa fare meglio.

"Naomi Hayward si ritrova molto lontana dalla sua casa a New York: per far fronte ai debiti, accetta di indagare per il Morning Bell sul mistero che si cela a Rainy Woods, un villaggio rurale inglese considerato il luogo più felice del mondo", si legge nella sinossi.

"Con la fotocamera pronta, la donna comincia a indagare ma ben presto scopre che la cittadina e i suoi abitanti nascondono qualcosa. Ad esempio perché di notte si trasformano in cani e gatti? Coinvolta nell'incantesimo, Naomi deve utilizzare le sue nuove abilità per far luce sulla verità."