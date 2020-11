PS5: la più venduta di sempre al D1 in UK per un report, chi altro è sul podio?

Secondo un report di VGC, PS5 è la console con il miglior lancio di sempre in UK, uno dei più grandi mercati europei e importante punto di riferimento per comprendere il risultato delle nuove macchine da gioco di Sony e Microsoft. Inoltre, possiamo anche scoprire quali sono le altre console sul podio.

VGC, infatti, ci svela che PS5 ha venduto più di 250.000 unità al D1 in UK. PS4 ottiene la seconda posizione con circa 250.000 e il terzo posto va invece a PSP, con 185.000 unità. Poco sotto vi è PS3, con 165.000. Troviamo poi Xbox Series X|S, con 155.000, ovvero poco più delle 150.000 di Xbox One. Nintendo arriva invece a 113.000 con il 3DS e a 105.000 con Nintendo Wii.

Specifichiamo che le informazioni condivise su PS5 provengono da una fonte non specificata. VGC afferma solo che si tratta di dati forniti direttamente alla testata da rivenditori. Precisamente, si parla di "vendite superiori a PS4": non conosciamo quindi il numero esatto e sappiamo solo che è più di 250.000, come detto.

Inoltre, viene affermato che la divisione tra Digital Edition e Standard Edition di PS5 è a favore del modello con lettore ottico. Non si tratta di risultati sorprendenti: l'Europa è un mercato tendenzialmente più votato al mondo PlayStation e, soprattutto, Sony arriva da una generazione vincente.

Bisogna però sottolineare che i dati del D1 hanno un valore relativo: non possiamo affermare che Xbox Series X|S abbia venduto di meno poiché l'interesse è inferiore, è infatti molto più probabile che le scorte delle console di Microsoft fossero semplicemente inferiori. Dopotutto entrambe le macchine da gioco hanno fatto sold out in pochi minuti dopo l'apertura dei preorder.

Inoltre, possiamo notare che secondo questi dati Xbox Series X|S ha comunque venduto più di Xbox One. L'interesse verso il mondo console non sta quindi calando di generazione in generazione, come testimoniano le enormi vendite di PS5 in Spagna. Purtroppo il D1 di PS5 e Xbox Series X è stato rovinato dagli Scalper: se non hai trovato le console è anche colpa loro.