PS5 e Series X: niente upgrade per The Surge 2, Deck13 è al lavoro su una novità

Lo sviluppatore tedesco Deck13 ha svelato su Twitter di essere al lavoro su un nuovo gioco e che non è previsto un upgrade tecnico per The Surge 2. Pare inoltre che non si tratti nemmeno di The Surge 3.

Le informazioni arrivano tramite Twitter. Un utente ha infatti chiesto, direttamente a Deck13, quando sarebbe arrivato l'upgrade tecnico per PS5 e Xbox Series X|S di The Surge 2, oltre a The Surge 3. La risposta di Deck13 è però stata "negativa": "Ci piacerebbe avere l'opportunità di lavorare a una patch next-gen, ma per il momento le nostre risorse sono praticamente tutte occupate su un nuovo progetto. Tale progetto non sarà The Surge 3. È tempo per qualcosa di nuovo".

Purtroppo Deck13 non ha rivelato altre informazioni riguardo a questo nuovo progetto. The Surge e The Surge 2 sono due action GDR della famiglia dei souls-like, ad ambientazione fantascientifica. Pur avendo alcuni pregi, su tutti un sistema di smembramento e di loot molto diversi dai classifici souls-like, entrambi i capitoli sono stati recepiti tiepidamente dalla critica.

Possibile che il team abbia deciso di optare per una nuova IP proprio perché The Surge ha già fatto il proprio corso? Speriamo di ricevere presto nuove informazioni da parte dello sviluppatore.