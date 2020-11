Xbox Game Pass: Control in arrivo? Un nuovo enigma dall'account Twitter

Xbox Game Pass potrebbe ricevere Control nel corso di dicembre 2020, almeno secondo una quotata interpretazione di un altro sibillino messaggio da parte dell'account Twitter ufficiale, che introduce un nuovo enigma da risolvere.

Se il Game Pass è già di per sé un servizio davvero ottimo, a renderlo ancora più positivo agli occhi dei fan è anche l'ottima comunicazione che lo contraddistingue da sempre, in particolare con una gestione dell'account Twitter davvero spassosa, in molti casi, come nell'occasione della canzone composta per spiegare l'uscita dal catalogo dei giochi o molto spesso con le tradizionali uscite di Melissa McGamepass, fantomatica responsabile della sezione Game Pass in Microsoft.

Ormai da anni, l'account Twitter di Xbox Game Pass mostra la casella email di questa Melissa McGamepass per seminare in giro indizi sui nuovi giochi in arrivo, quasi sempre in maniera decisamente umoristica. L'ultima volta è successo in occasione del rilascio di DOOM Eternal, in questo caso si parla di un altro gioco misterioso, ovviamente censurato nel messaggio.

"Indovinate un po'? Non abbiamo intenzione di rallentare a dicembre. EA Play arriva su PS e abbiamo una tonnellata di giochi in programma oltre a quello. Abbiamo anche incluso [CENSURATO], di cui i nostri fan continuano a parlare (è per questo che vi ho mandato quella .gif con la luce rossa sinistra)".

A quanto pare, l'account di Xbox Game Pass sostiene di non aver ricevuto alcuna gif e non capire il riferimento, ma in quel dettaglio c'è la soluzione dell'enigma sul prossimo gioco in arrivo su Game Pass. Secondo molti, la "luce rossa sinistra" potrebbe riferirsi a Control, visto che in alcune scene del gioco Remedy compare proprio una luce di quel tipo.

Da notare anche un dettaglio molto simpatico nel messaggio in questione: l'arrivo di DOOM Eternal fu scoperto effettuando una modifica dell'esposizione e del cromatismo del messaggio che annunciata le novità nel catalogo. Se si effettua la stessa operazione in questo caso, nel posto dove prima compariva il nome del gioco troviamo la scritta "Pensavate davvero che avremmo messo di nuovo il tease qui?"