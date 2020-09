Xbox Game Pass, DOOM Eternal in arrivo nel catalogo del servizio?

Su Xbox Game Pass sta per arrivare un nuovo gioco, e stando a un indizio nascosto nel post sembra si tratti di DOOM Eternal: abbassando la luminosità della "mail" di Melissa McGamepass, compare infatti il messaggio "The Slayer is Coming".

Parliamo insomma di un'aggiunta importante, per certi versi clamorosa, che alla luce dell'acquisizione di Bethesda dei giorni scorsi può essere vista come una sorta di celebrazione.

Qui potete vedere il messaggio di Melissa McGamepass nella versione originale, poi con luminosità abbassata e l'indizio che prende forma sulla base di un suggerimento composto dalle maiuscole del post, che compongono la frase "Look below".

Pubblicato a marzo, DOOM Eternal ci rimette nella pesante corazza del DOOM Slayer per una nuova, feroce battaglia che dovremo stavolta combattere sul pianeta Terra, dove le orde demoniache si sono dirette al termine del precedente episodio.

Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.

Armato di lanciafiamme da spalla, lama da polso retrattile, armi e modifiche potenziate, nonché abilità come il Doppio scatto, sei più forte, veloce e versatile che mai.

Prendi ciò che ti serve dai tuoi nemici: con le uccisioni epiche ottieni salute extra, incenerendoli ottieni armatura mentre, smembrandoli con la motosega, ricavi munizioni a volontà.

Melissa said not to drop hints so we're not dropping hints. there are absolutely no hints in this screenshot. don't bother looking for them. there are none pic.twitter.com/0PQ41B260S