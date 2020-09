Fortnite: iOS 14 rischia di cancellarlo definitivamente dai telefoni, ecco come fare

L'arrivo di iOS 14 sta provocando non pochi problemi a Fortnite Battaglia reale sui dispositivi Apple. Il ban era e resta attivo, tuttavia - pur senza aggiornare più l'app - era ancora possibile scaricare e giocare al Battle Royale di Epic Games, per un certo numero di utenti. Ora l'aggiornamento rischia di cancellarlo definitivamente.



L'allarme arriva direttamente da Fortnite Status, la pagina Twitter ufficiale con cui Epic Games avvisa circa nuovi aggiornamenti, problemi improvvisi, e via dicendo. Da qui gli sviluppatori hanno avvisto che tutti gli utenti su iOS che passeranno ad iOS 14 rischieranno di cancellare per sempre Fortnite dal proprio dispositivo, perdendo la possibilità di accedere e di giocare. Questo accadrà se l'utente selezionerà "Sì" una volta che il device Apple mostrerà il messaggio "Rimuovere temporaneamente le app per installare l'aggiornamento software?"



Selezionando "Sì", dunque, si perderà la possibilità di scaricare nuovamente Fortnite su iOS: ciò infatti è ancora possibile per i giocatori che in passato abbiano messo in download almeno una volta Fortnite attraverso l'App Store di Apple. Come fare per evitare questa spiacevole situazione? Semplice: basterà negare l'assenso al messaggio di sistema, liberare manualmente spazio su iOS, e quindi effettuare l'aggiornamento ad iOS 14. In questo caso, il pericoloso avviso non apparirà più.



Se invece utilizzate il vostro iPhone solo ed esclusivamente per giocare a Fortnite, un'altra soluzione efficace (ma drastica) consiste nel non effettuare affatto l'aggiornamento ad iOS 14, evitando così ogni forma di problema. Ma ve lo sconsigliamo, per ovvi motivi legati alla sicurezza del dispositivo e al suo utilizzo generale.

