Call of Duty: Vanguard, reveal della modalità Zombies questa settimana, avrà i demoni

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Call of Duty: Vanguard e finalmente Activision è pronta a svelare ufficialmente la modalità Zombies. Tramite il profilo Twitter della serie è stato mostrato il primo teaser, con il reveal vero e proprio in programma per il 14 ottobre.

Il breve teaser, che potete ammirare nell'immagine qua sotto, e il messaggio che lo accompagna non lasciano dubbi: in questa nuova versione della modalità cooperativa a orde ci saranno anche i demoni.

Zombie, nazisti e demoni, una mix indubbiamente interessante. Per saperne di più non ci resta che attendere il reveal ufficiale di Call of Duty: Vanguard - Zombies, che avverrà giovedì 14 ottobre alle 17:00 italiane, dove per l'occasione verranno sicuramente svelati i dettagli sulle dinamiche di gioco di questa nuova, putrefatta, incarnazione della modalità.

Di recente Activision ha presentato anche un nuovo spettacolare trailer della campagna singleplayer di Call of Duty: Vanguard, nonché un filmato dietro le quinte con tanti dettagli e retroscena sui protagonisti e il setting storico dello sparatutto di Sledgehammer Games.

Call of Duty: Vanguard sarà disponbile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 novembre. I giocatori PlayStation potranno usufruire di alcuni bonus in esclusiva temporale.