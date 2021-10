Call of Duty: Vanguard, video dietro le quinte svela i retroscena sulla campagna

Activision ha pubblicato un interessante video dietro le quinte di Call of Duty: Vanguard, in cui vengono svelati retroscena e dettagli sulla realizzazione e i temi della campagna singleplayer del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games.

Il filmato dietro le quinte è stato pubblicato subito dopo il nuovo emozionante trailer sul single player di ieri. Come spiegato in un lungo post sul sito ufficiale di Call of Duty, in Vanguard, quasi tutte le missioni avvengono nel mezzo di un conflitto la cui storia viene narrata su più fronti, si addentrano su come cinque semplici soldati siano diventati degli eroi, conducendo al cuore della Campagna del gioco, le origini delle Forze speciali originali, la Task Force 1, di cui vestiremo i panni nel gioco.

I cinque soldati che interpreteremo aiuteranno a ribaltare le sorti della Seconda guerra maggiore su quattro fronti: Sottotenente Lucas Riggs nella campagna in Nord Africa, Tenente Wade Jackson dal Pacifico, Tenente Polina Petrova che ha difeso il proprio paese natale su Fronte orientale, e il capo: Sergente Arthur Kingsley del Nono Battaglione paracadutisti dell'Esercito britannico.

"Ci furono battaglie tra le nevi di Stalingrado, nei cieli delle Isole Salomone nel Pacifico e in Nord America", ha detto David Swenson, creative director della Campagna di Vanguard.

"Nonostante il coinvolgimento di decine di milioni di persone nella guerra, i contributi maggiori furono esito di azioni individuali. "Abbiamo battaglie epiche nei luoghi più svariati a fare da sfondo", ha detto Swenson, "ma ci concentriamo anche sulle storie personali di coloro che hanno combattuto nella Seconda guerra mondiale. Sono queste le storie che vogliamo raccontare."

Per catturare le storie di questi personaggio, Sledgehammer Games si è rivolto a un variegato gruppo di scrittori, ognuno dotato di diverse abilità e di una diversa prospettiva sulla guerra.

"Scrivere una storia sulla Seconda Guerra mondiale", afferma il Narrative Lead Stephen Rhodes, "un evento già abbondantemente utilizzato dal media videoludico, e usare quella momento storico come base per raccontare storie uniche e interessanti è stata una delle parti più emozionanti della Campagna di Vanguard".

"La Seconda guerra mondiale" secondo l'Associate Narrative Designer Belinda Garcia, "nell'immaginario collettivo si è svolta interamente sulla prima linea e peno che la nostra storia riesca a mostrare come invece la guerra veniva combattuta ovunque. Veniva combattuta in mezzo ai civili, e cambiava le vite delle persone comuni. Colpiva i loro amati, e colpiva tutte quelle persone che non volevano avere a che fare con la guerra, ma non avevano altra scelta".

Alexa Ray Corriea, Narrative Designer, ha inoltre parlato dell'impegno del team verso i personaggio del gioco, citando un missione che di cui non erano pienamente convinti, fino a trasformarla in un momento memorabile dello sviluppo del gioco dopo una sessione di riscrittura:

"Ci siamo seduti per riscrivere la missione, e durante il processo di sviluppo ci siamo ritrovati a immedesimarci con i personaggi. Abbiamo praticamente interpretato i personaggi mentre progredivamo nel livello, creano un copione decisamente migliore."

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 novembre.