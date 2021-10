Animal Crossing: Happy Home Paradise e abbonamento Online, chiarimenti da Nintendo

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise è il nuovo DLC a pagamento annunciato oggi da Nintendo, che è anche incluso all'interno dei contenuti previsti dal nuovo abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, con la compagnia che ha chiarito alcuni aspetti relativi all'uso del gioco per gli abbonati, in particolare cosa succede quando scade l'abbonamento.

Visto che si tratta di un contenuto aggiuntivo e considerando l'importanza che i salvataggi e i progressi registrati ricoprono nell'esperienza di Animal Crossing in generale, abbiamo chiesto direttamente a Nintendo cosa succeda nel caso in cui si utilizzi Happy Home Paradise all'interno di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo senza acquistarlo a parte.

Nintendo ha riferito che "se lo si prende con l'abbonamento, quando si smette di pagare il DLC viene rimosso e non vi si può più accedere. Tuttavia restano i salvataggi quindi, quando si riprende a pagare, abbiamo ancora tutti i progressi effettuati in precedenza".

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, un'immagine dell'espansione

È scongiurato dunque il pericolo che i salvataggi vengano eliminati una volta che scade l'abbonamento: questi rimangono (verosimilmente finché restano salvati all'interno di Nintendo Switch) e possono essere caricati una volta che decidiamo di proseguire l'abbonamento. A meno che ovviamente non si proceda semplicemente all'acquisto del gioco, in tal caso viene semplicemente ripreso il salvataggio per continuare quando vogliamo.

Tuttavia, c'era un'altra questione da chiarire: cosa succede alle funzionalità e caratteristiche aggiuntive per il gioco principale Animal Crossing: New Horizons che si sbloccano una volta che si accede al DLC Happy Home Paradise, una volta che l'abbonamento è scaduto e si perde la possibilità di accedere all'espansione?

A quanto pare, queste caratteristiche restano nel gioco principale a prescindere dalla presenza o meno del DLC, una volta che sono state sbloccate.

"I giocatori possono comunque continuare ad accedere ad alcune cose che hanno sbloccato in Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sulla loro isola principale, inclusa l'aggiunta di contatori, pareti divisorie, nonché l'aggiunta di illuminazione ambientale e paesaggi sonori, anche se il loro accesso a Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise è sospeso.

Tuttavia, non sarà possibile visitare l'arcipelago se i giocatori perdono l'accesso al DLC. Per poter visitare l'arcipelago e affrontare nuovamente le richieste di progettazione di case per le vacanze, dovrai acquistare il DLC separatamente o rinnovare l'iscrizione a Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Altre informazioni emerse oggi dal Direct su Animal Crossing: New Horizons riguardano le novità dell'update 2.0 gratuito.