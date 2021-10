PUBG: New State, data di uscita del battle royale per iOS e Android svelata

Krafton ha annunciato la data di uscita di PUBG: New State, il nuovo battle royale in arrivo su dispositivi Android e iOS. Nonostante in molti fossero sicuri del lancio già per questo mese, il giorno di debutto ufficiale del gioco è fissato all'11 novembre 2021.

La conferma è arrivata durante uno showcase online lungo quasi un'ora, che potrete vedere tramite la registrazione nel player sottostante, durante il quale è stata svelata la data di pubblicazione di PUBG: New State in oltre 200 paesi nel mondo e in 17 lingue (italiano escluso, sfortunatamente). Per l'occasione sono stati svelati nuovi dettagli sulla nuova incarnazione mobile di PUBG.

Ambientato nel 2051, PUBG: New State introdurrà nuovi gadget e meccaniche di gioco inedite rispetto agli esponenti del brand, il tutto con una grafica definita come "next-gen" per quanto riguarda il gaming su dispositivi mobile.

Al lancio saranno disponibili quattro mappe uniche, nuove armi, droni e un sistema di reclutamento di giocatori. Inoltre gli sviluppatori che hanno promesso un duraturo supporto post-lancio con nuove feature e contenuti aggiunti a cadenza regolare.

L'annuncio della data di uscita di PUBG: New State è stata accompagnata da un trailer di lancio che potrete ammirare nel player in cima alla news. Inoltre prima del lancio, che ricordiamo è fissato per l'11 novembre, ci sarà un'ultima fase di test tecnici il 29 e 30 ottobre che si svolgerà in 28 paesi, di cui maggiori dettagli verranno condivisi in seguito. Vi ricordiamo che le preregistrazioni del gioco sono disponibili sia su App Store per dispositivi iOS e su Google Play per quelli Android.

Il mese scorso Brendan Greene, il creatore di PUBG, ha pubblicato un video di Prologue, il nuovo progetto.