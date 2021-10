GTA The Trilogy Definitive Edition: requisiti PC più alti di GTA 5 per un leaker

La versione PC di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition avrà requisiti più alti rispetto a quelli di GTA 5, secondo quanto riportato da un leaker ritenuto molto affidabile, che nei giorni scorsi ha anticipato correttamente proprio le notizie relative alla trilogia rimasterizzata.

Dopo gli ultimi dettagli sulla raccolta, che stando a un altro leak vanterà texture ad alta risoluzione e controlli come GTA 5, ecco dunque un risvolto inaspettato per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Ecco i requisiti di sistema della trilogia riportati da questa fonte:

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, requisiti minimi