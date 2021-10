Elden Ring: nuova immagine ritrae un invitante bottino ben difeso

L'account Twitter ufficiale di Elden Ring ha pubblicato un nuova immagine del nuovo attesissimo titolo di From Software che ritrae un invitante bottino su cui il Senza Luce potrebbe mettere le mani durante le sue avventure nell'Interregno.

Mancano ormai pochi mesi al lancio di Elden Ring e From Software e Bandai Namco stanno centellinando le informazioni sul gioco. Per questo motivo anche una semplice immagine come quella pubblicata oggi è in grado di suscitare l'interesse degli appassionati.

Lo scatto, che potrete ammirare qui sotto, è accompagnato dalla frase "nella ricerca dell'Elden Ring gli avventurosi e i perseveranti saranno sempre ricompensati" e mostra per l'appunto un invitante scrigno che si trova su un carro scortato da diversi uomini.

Elden Ring, la nuova immagine condivisa da From Software

L'immagine potrebbe suggerire la presenza di eventi dinamici nel mondo di gioco realizzato da From Software. Ad esempio, in questo caso il Senza Luce, allettato dalle ricompense celate nello scrigno, potrebbe decidere di prendere d'assalto la scorta a guardia del tesoro. Ovviamente a suo rischio e pericolo.

Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 21 gennaio 2022. In una recente intervista un rappresentante di Bandai Namco ha affermato che la software house con Elden Ring punta a un pubblico ancor più ampio di quello dei Dark Souls.