Batman, Gotham Knights, Suicide Squad: cosa vedremo al DC FanDome?

Il DC FanDome è ormai imminente: potremo seguire l'evento domani a partire dalle 18.30, in diretta con la redazione di Multiplayer.it, e scoprire cosa ci attende tanto sul fronte cinematografico quanto su quello videoludico con Batman, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League e altre produzioni ancora.

Sappiamo per certo che Suicide Squad: Kill the Justice League e Gotham Knights saranno al DC FanDome, così come sarà presente Ed Boon, cosa che potrebbe implicare l'annuncio di Injustice 3: immaginiamo sarà quello il gioco che NetherRealm Studios presenterà per l'occasione, piuttosto che Mortal Kombat 12, suggerito dai rumor sulle incertezze del team.

Injustice 2, Superman affronta Batman in duello

Di fatto saranno quattro le aree tematiche in cui il DC FanDome 2021 verrà suddiviso: film, giochi, serie televisive e fumetti. Nel primo filone ricadranno gli aggiornamenti sulle trasposizioni cinematografiche, fra cui un trailer già confermato per The Batman ma anche materiali legati a The Flash, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam: Fury of the Gods.

Non è dato sapere quale sarà la portata di queste presentazioni: il fim dell'Uomo Pipistrello con Robert Pattinson arriverà nelle sale a marzo 2022 e gli altri seguiranno abbastanza rapidamente, con Black Adam a luglio, The Flash a novembre e Aquaman and the Lost Kingdom a dicembre.

The Batman, un'immagine dell'eroe interpretato da Robert Pattinson

C'è insomma la speranza che tutti questi film ricevano un trailer propriamente detto, sebbene un breve teaser potrebbe essere molto più probabile vista l'assoluta mancanza di materiali al momento. Una cosa però la diamo per certa: al DC FanDome verrà mostrato Michael Keaton nuovamente nei panni di Batman in The Flash: si tratta di un'occasione troppo ghiotta per rinunciarvi.

Immaginiamo inoltre che su quel palcoscenico comparirà, in carne e ossa o in collegamento da remoto, anche Gal Gadot, l'attrice che interpreta Wonder Woman nel DC Extended Universe, per confermare ufficialmente la realizzazione di un terzo e ultimo episodio della saga.

Wonder Woman 1984, Gal Gadot nei panni dell'eroina DC

Veniamo quindi ai videogiochi, perché al di là dell'eventuale annuncio a sorpresa di Injustice 3 è stato confermato ufficialmente che al DC FanDome 2021 vedremo in azione Gotham Knights (qui la nostra anteprima) e Suicide Squad: Kill the Justice League (qui la nostra anteprima), vale a dire i nuovi progetti di WB Games Montreal e Rocksteady Studios.

Gotham Knights verrà senz'altro mostrato con nuove sequenze di gameplay, del resto già all'annuncio il gioco fu fatto vedere in maniera piuttosto approfondita e siamo rimasti tutti sorpresi nel sapere del suo rinvio al 2022, deciso evidentemente per la necessità di ritoccare la struttura.

Certo, l'idea di creare due distinti universi videoludici nell'ambito del medesimo publisher ci sembra ancora oggi inspiegabile, anche e soprattutto perché con due timeline a disposizione (quella di Kill the Justice League e quella di Batman: Arkham Origins (qui la recensione)) sarebbe stato possibile evitare una soluzione del genere.

Dunque a maggior ragione non vediamo l'ora di vedere il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League e capire finalmente come i ragazzi di Rocksteady abbiano impiegato gli ultimi sei anni: la speranza è che le aspettative nei confronti del gioco non vengano deluse, ma del resto il talento del team è ben noto e la cosa ci tranquillizza.

Voi cosa vi aspettate di vedere al DC FanDome 2021? Ci saranno annunci a sorpresa? Injustice 3 o Mortal Kombat 12, oppure magari entrambi? Michael Keaton sì, Michael Keaton no? Un corposo gameplay per Kill the Justice League? Parliamone.