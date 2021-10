Epic Games Store regala un buono da 10 euro, ecco come ottenerlo

Epic Games Store ha lanciato la nuova iniziativa "Collegati e Risparmia" grazie alla quale potrete ottenere in regalo un buono Epic da 10€ da utilizzare per il vostro prossimo acquisto. Ecco come riceverlo.

Per ottenere il buono da 10 euro quello che dovrete fare è semplicemente iscrivervi al programma di e-mail e avvisi di Epic Games entro il 16 novembre, grazie al quale sarete sempre al corrente sui vostri giochi preferiti, le novità dello store e altro ancora.

Per farlo accedete alle impostazioni del vostro account e nella sezione "Preferenze di Comunicazione" e attivate il box "sì, inviatemi e-mail sui prodotti, le novità, gli eventi e le promozioni Epic Games". Sarete idonei alla promozione anche se avevate attivato l'opzione in precedenza.

Una volta soddisfatto questo requisito riceverete il buono Epic dal valore di 10 euro entro 24 ore nel vostro account. Una volta ottenuto questo verrà applicato in fase di pagamento per il vostro prossimo acquisto idoneo. Potrete verificare se il vostro buono è già arrivato nella sezione dedicata del vostro account.

Epic Games Store, l'iniziativa "Collegati e Risparmia"

Il buono può essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi gioco completo sull'Epic Games Store dal prezzo minimo di 14,99 €. Il coupon non può essere applicato per pre-acquisti, add-on, valuta virtuale o acquisti in-game.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare la pagina dedicata all'iniziativa "Collegati e Risparmia" sul sito ufficiale di Epic Games.

Approfitterete della promozione? E come sfrutterete il vostro buono? Fatecelo sapere nei commenti.

