Gotham Knights, altri due teaser sulla Corte dei Gufi in vista del DC FanDome

Gotham Knights sarà uno dei giochi presenti domani al DC FanDome e gli sviluppatori hanno voluto pubblicare altri due teaser che puntano alla Corte dei Gufi, la società segreta che addestra letali assassini e che sembra abbia fatto prigioniero Batman.

Esattamente come i tre teaser i Gotham Knights pubblicati in precedenza, è possibile che i video facciano parte di un trailer che vedremo appunto domani nel corso del DC FanDome, che come saprete seguiremo in diretta a partire dalle 18.30.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nell'editoriale su ciò che vedremo al FanDome, c'è grande curiosità attorno a Gotham Knights e a Suicide Squad: Kill the Justice League, e su come i due titoli porteranno avanti l'universo videoludico DC.

Verrà confermata l'appartenenza dei giochi in questione a due mondi alternativi oppure la distinzione sarà unicamente quella di una linea temporale differente, come accaduto con il prequel Batman: Arkham Origins?

Di certo sarà interessante vedere in azione la Corte dei Gufi e i suoi temibili Artigli: avversari davvero difficili da battere per i giovani eroi che avranno il compito di difendere Gotham City.