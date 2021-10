Gotham Knights: la Corte dei Gufi si mostra in tre teaser ufficiali

Nel mentre il DC Fandome si avvicina, gli autori di Gotham Knights sfruttano Twitter per pubblicare ben tre teaser dedicati alla Corte dei Gufi, antagonisti del nostro gruppo di eroi, che potremo affrontare nel gioco d'azione.

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Gotham Knights ha pubblicato tre teaser sotto forma di video. Nel primo vi è uno zoom verso un quadro appeso a una parete, nel quale sono raffigurati due uomini con il volto non riconoscibile. Il tweet afferma: "La Corte era un mito - oppure no?".

Nel secondo tweet, che potete vedere qui sotto, Gotham Knights mostra un ambiente, un salotto elegante con divani, poltrone, una pianta ma anche un caminetto con il fuoco accesso. A dominare la scena è però un enorme quadro con un gruppo di persone che indossano una maschera da gufo. Il tweet afferma che nessuno osa anche solo sussurrare il nome della Corte dei Gufi.

Infine, viene nel terzo mostrato un dettaglio di un edificio, una colonna con una testa di gufo. Il tweet di Gotham Knights afferma: "Qualcuno conosce veramente Gotham City?". Questo ci fa intuire che potremmo vedere un nuovo lato della città in questo gioco.

