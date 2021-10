Forza Horizon 5: soundtrack e nuovi dettagli nella prossima diretta "Let's Go!"

Playground Games ha annunciato il prossimo appuntamento con le serie di livestream "Let's ¡Go!" di Forza Horizon 5, che sarà incentrata sulla colonna sonora del nuovo titolo di PlayGround Games e non solo. L'appuntamento è fissato per le 19:00 di lunedì 18 ottobre.

Per l'occasione dunque il team di sviluppo ci offrirà un assaggio della canzoni che faranno parte della soundtrack di Forza Horizon 5 insieme a "tonnellate di dettagli dell'ultimo minuto". Lo studio ha inoltre confermato che questo sarà l'episodio finale della serie "Let's Go!", il che è comprensibile visto che siamo ormai vicini al debutto nei negozi del gioco.

Come detto in precedenza la nuova diretta Let's Go di Forza Horizon 5 sarà alle 19:00 di lunedì 18 ottobre 2021. Potrete seguire l'evento sui canali ufficiali YouTube e Twitch della serie Forza, oppure direttamente dal player che trovate qui sopra.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Come tutte i titoli first party di Microsoft, il racing arcade sarà disponibile fin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass. Potete ingannare l'attesa leggendo il nostro provato della nuova esclusiva Xbox di PlayGround Games.