PlayStation Store: le offerte del weekend per PS4 e PS5 ci preparano al DC FanDome

Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove offerte del weekend per PS4 e PS5. Tra i giochi in sconto troviamo alcuni titoli a tema DC Comics come Batman: Arkham Collection, Injustice 2 e LEGO DC Supercriminali che arrivano giusto in tempo per il DC FanDome.

Le nuove promozioni sono valide fino alle 00:59 di martedì 19 ottobre e includono la raccolta Batman: Arkham Collection al prezzo invitante di 19,79 euro. Se amate i picchiaduro invece potreste essere interessati alla Legendary Edition di Injustice 2 disponibile a 19,24 euro.

Tra le offerte troviamo anche Civilization VI a 8,99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate a 29,99 euro e Bioshock: The Collection a 9,99 euro.

PlayStation Store

Ecco tutte le nuove offerte del weekend del PlayStation Store del 15 ottobre:

Vi ricordiamo inoltre che questa settimana il PlayStation Store ha aggiunto tantissimi nuovi sconti per PS4 e PS5 tutt'ora validi.

Che ne pensate, approfitterete delle nuove promozioni del PlayStation Store? Fatecelo sapere nei commenti.