PlayStation Store: tanti sconti sui giochi PS5 e PS4 con le nuove offerte

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si arricchisce di tante nuove promozioni che permettono di acquistare i giochi PS5 e PS4 a prezzi scontati. Le offerte sono davvero tantissime, ma quali sono gli affari da non perdere? Ecco qualche consiglio.

Le nuove promozioni saranno attive fino al 28 ottobre e includono grandi esclusive PS4 come Days Gone, God of War e Uncharted 4, nonché titoli che hanno segnato la precedente generazione come The Witcher 3 e Persona 5 Royal. Non mancano poi produzioni più recenti, come Watch Dogs Legion, Assassin's Creed: Valhalla e Hitman 3.

PlayStation Store

Ecco alcuni dei giochi PS5 e PS4 in offerta sul PlayStation Store:

Assassin's Creed: Valhalla Deluxe Edition - €44,99

Borderlands 3 - €19,59

Call of Duty: Black Ops Cold War - €34,99

Days Gone - €19,99

F1 2021 Edizione Deluxe - €54,39

God of War - €17,99

Hitman 3 - €34,99

Mass Effect Legendary Edition - €44,79

Persona 5 Royal Deluxe Edition - €20,99

The Witcher 3 - €5,99

Uncharted 4 - €9,99

Watch Dogs Legion Deluxe Edition - €31,99

Queste sono solo alcune delle tanti nuovi sconti che si vanno ad aggiungere alle promozioni Giochi di Successo del PlayStation Store, che potrete visualizzare a questo indirizzo. Inoltre siete ancora in tempo per poche ore per approfittare delle precedenti offerte.