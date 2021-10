Hearthstone: modalità Mercenari disponibile da oggi, ecco trailer e dettagli

La modalità Mercenari di Hearthstone è disponibile gratuitamente a partire da oggi, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione, che trovate qui sotto. Si tratta di un nuovo modo di giocare con il titolo Blizzard.

Pur potendo contare su 23,5 milioni di giocatori attivi nel 2020, Hearthstone non smette dunque di introdurre contenuti contenuti inediti, in questo caso una modalità che mischia le carte in tavola... letteralmente.

"Mercenari di Hearthstone, la nuova modalità di gioco free to play dell'acclamato gioco di carte di Blizzard Hearthstone, è disponibile a partire da oggi e offre ai giocatori un modo completamente nuovo di giocare in questo elettrizzante universo", recita il comunicato ufficiale.

"Combinando la profondità del combattimento tattico in stile GdR con una coinvolgente e soddisfacente progressione a lungo termine, Mercenari pone l'accento sui personaggi iconici di Hearthstone, incoraggiando i giocatori a collezionare, potenziare ed equipaggiare i loro eroi e antagonisti preferiti, forgiando il proprio destino in epiche e rischiose battaglie."

Hearthstone, un artwork della modalità Mercenari

In Mercenari, i giocatori metteranno insieme un gruppo da sei eroi partendo dalla propria collezione e affronteranno contenuti per giocatore singolo per riscuotere le taglie. Qui, una serie di battaglie generate casualmente culminerà con lo scontro con un potente boss.

Ogni eroe della squadra otterrà esperienza dopo ogni battaglia vittoriosa, aumentando il proprio potere e ottenendo l'accesso a nuove abilità man mano che sale di livello. Completando una taglia, i giocatori otterranno una cassa di tesori che contiene Monete dei Mercenari, che possono essere usate per creare eroi aggiuntivi o potenziare quelli già posseduti.

La collezione degli eroi di Mercenari, che include oltre 50 eroi alla pubblicazione, è stata progettata per incoraggiare i giocatori a essere creativi nella composizione della squadra, con innumerevoli e potenti sinergie da scoprire. I giocatori possono anche portare le loro formidabili squadre nella Fossa di Combattimento, dove combatteranno contro altri giocatori e otterranno esperienza, imprese e altre ricompense.

"Mercenari fornisce un'esperienza dal sapore completamente nuovo, ma incarna lo spirito fondamentale di Hearthstone," ha affermato Mike Ybarra, co-direttore di Blizzard Entertainment. "Il team ha aperto un capitolo completamente nuovo per Hearthstone, che cattura il suo spirito unico e lo ripropone in una nuova modalità colma di profondità strategica. Non vedo l'ora di ammirare le strategie che i nostri giocatori metteranno in atto in tutto il mondo."

I personaggi che iniziano la propria avventura otterranno i loro primi otto eroi Mercenari solo per aver completato il prologo e le missioni introduttive. Tutti gli altri Mercenari possono essere ottenuti semplicemente giocando la campagna o attraverso altre ricompense di gioco.

A partire da oggi, i giocatori possono anche acquistare buste di Mercenari al prezzo di 100 oro di gioco l'una o Pacchetti di diverse dimensioni dal negozio Blizzard, a partire da 2,99 $ per due buste.

Le buste di Mercenari contengono cinque oggetti di Mercenari, che possono includere carte Mercenario, ritratti o Monete dei Mercenari, utilizzabili per potenziare i Mercenari. Ogni busta di Mercenari contiene almeno una carta Mercenario Rara o migliore.