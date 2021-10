Far Cry 6: un viaggio per immagini

Quando un videogioco porta con sé le parole "modalità fotografica" e "mondo aperto", molto probabilmente un nostro nuovo viaggio per immagini accompagnerà i suoi primi giorni di lancio. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi invitiamo a recuperare i precedenti articoli (il più recente lo abbiamo dedicato alla prima espansione di Assassin's Creed Valhalla, L'Ira dei Druidi), ma, sostanzialmente, si tratta del resoconto scritto e, al contempo, visivo di un'oretta all'interno di un mondo di gioco, che esploriamo senza obiettivi o quant'altro in mente, spinti solo dalle suggestioni e dalle atmosfere scaturite dal titolo in questione. Uno degli appuntamenti più importanti di quest'anno in termini di mondi aperti è rappresentato sicuramente da Far Cry 6, nuovo capitolo dell'amata serie di videogiochi.

Accompagnati dal nostro fidato compagno Chorizo, abbiamo condotto Dani per le valli agresti di Yara, controllate con pugno di ferro dalle forze belliche del temuto presidente Antón Castillo. Ecco cosa è successo in questo viaggio per immagini di Far Cry 6.