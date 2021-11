Nintendo, Miyamoto suggerisce l’arrivo di nuovi film dopo Super Mario

Shigeru Miyamoto ha suggerito la possibile produzione di nuovi film delle IP storiche di Nintendo dopo quello di Super Mario, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

In un Q&A avvenuto in occasione dell'ultimo report finanziario della compagnia, Miyamoto ha affermato che il film di Super Mario è nelle fasi finali della produzione e che Nintendo è molto soddisfatta della qualità raggiunta con la pellicola, ma che continuerà a perfezionare l'opera per non deludere le aspettative del pubblico.

Inoltre Miyamoto afferma che la compagnia in futuro vorrebbe realizzare ulteriori film basati su altre delle sue IP storiche, il che rafforza la credibilità del report di pochi giorni fa relativo a versione cinematografica di Donkey Kong doppiata da Seth Rogen. L'idea sembrerebbe dunque quella di far conoscere i brand della grande N a un pubblico maggiore. Miyamoto infine aggiunge che l'azienda ha intenzione di realizzare un film alla volta, piuttosto che lanciarsi su più progetti contemporaneamente.

Il film di Super Mario debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 dicembre 2022. Il celebre attore Chris Pratt sarà la voce di Mario, mentre Anya Taylor-Joy e Jack Black doppieranno rispettivamente Peach e Bowser.

Come accennato in precedenza secondo un report è in produzione anche un film di Donkey Kong e le nuove dichiarazioni di Miyamoto sembrerebbero suggerire la nascita di un possibile "Nintendo Cinematic Universe". Che ne pensate? Quale dei brand storici del casa di Kyoto vi piacerebbe vedere sul grande schermo?