Rainbow Six Siege - High Calibre: teaser trailer presenta l'Operatore Thorn

Con un teaser trailer Ubisoft stuzzica i fan di Rainbow Six Siege, presentando l'Operatore Thorn in arrivo con la nuova operazione denominata "High Calibre" insieme ad altri contenuti inediti.

Nel breve filmato, che potete ammirare nel player qui sopra, possiamo vedere Brianna "Thorn" Skehan utilizzare quella che sembra essere una granata adesiva con innesco di prossimità per fare fuori un gruppo di soldati che la inseguono.

Sul sito ufficiale di Rainbow Six Siege è stata pubblicata una lettera di Seamus "Sledge" Cowden che descrive meglio l'efficacia dell'ordigno, che a quanto pare è stato realizzato da Mira: "Potremmo definirlo "territoriale": entrare nel suo raggio d'azione è come avvicinarsi a un cactus che ti dice gentilmente che stai per calpestarlo a piedi nudi. Non è meno terrificante, ma almeno puoi regolarti di conseguenza. È preciso, geniale e magnificamente realizzato". Inoltre Thor viene descritta come "una donna coscienziosa, testarda, che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno".

Per saperne di più non dovremo attendere a lungo: Ubisoft ha fissato l'appuntamento con la presentazione ufficiale di Thorn e dell'Operazione High Calibre per la prossima settimana, per la precisione lunedì 8 novembre, sul canale Twitch di Rainbow Six Siege.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sullo Sweden Major, l'appuntamento più importante dell'anno per il panorama competitivo di Rainbow Six: Siege.