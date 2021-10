Rainbow 6 Siege Sweden Major: tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo appuntamento dell'anno

Nonostante si faccia ancora fatica a tornare ad una sorta di normalità il mondo degli sport, anche quelli elettronici, cerca di precorrere i tempi e riprendere a pieno regime coi tornei e gli appuntamenti dal vivo. Sfortunatamente, per il momento, a differenza degli sport tradizionali, solo gli organizzatori e i professionisti hanno modo di riunirsi in un unico luogo, ma si tratta di un passo in avanti che non va sottovalutato. È vero che i videogiochi hanno la fortuna di poter essere giocati anche da remoto, ma dal vivo i tempi di reazione e soprattutto le emozioni sono decisamente diverse. Un elemento intangibile, ma che si percepisce guardando i tornei di questi mesi. L'intensità che si respira durante gli eventi live è differente e non vediamo l'ora che anche le arene esport possano tornare a riempirsi come sta avvenendo nel calcio, nel basket e negli altri sport tradizionali. Per questo motivo celebriamo il ritorno dal vivo anche del circuito professionistico di Rainbow Six che, a partire dall'8 novembre 2021, si ritroverà in Svezia per giocare l'ultimo Major dell'anno e gli ultimi 375 punti validi per il ranking mondiale. Senza considerare i 200 dollari in palio per i vincitori. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sullo Sweden Major di Rainbow Six: Siege.

Ancora in Europa Uno scorcio di Gavle, l'amena cittadina che ospiterà lo Sweden Major Le restrizioni per viaggi che ancora sono vigenti per l'Asia hanno costretto gli organizzatori a dirottare il major in Europa, un continente che, facendo tutti gli scongiuri del caso, per il momento è raggiungibile senza grosse limitazioni da tutto il mondo. Questo dovrebbe voler dire che anche i team australiani potranno partecipare senza problemi a questo Major, a differenza di quanto accaduto all'Invitational e al Six Mexico Major, gli ultimi due appuntamenti globali del circuito professionistico di R6S. In questo modo la piccola Gävle, una cittadina da 75mila abitanti a circa due ore dalla capitale Stoccolma, sarà il teatro del primo torneo "completo" del post pandemia. Saranno quindi 16 le squadre che voleranno in Svezia, selezionate tra i migliori team provenienti dalle 4 regioni del mondo che compongono il circuito professionistico di R6.

Il formato I gruppi nei quali sono state divisi i 12 team partecipanti Dall'8 al 10 novembre le squadre, divise in 4 gironi all'italiana, si sfideranno per due volte (Bo1) per delineare la classifica che determinerà quali sono gli 8 team che potranno accedere ai playoff. In questa fase la vittoria sarà conteggiata 3 punti, la vittoria ai supplementari 2 punti, mentre una sconfitta ai supplementari 1 punto. Dal 12 inizieranno i playoff a eliminazione diretta. In questo caso le squadre si fronteggeranno al meglio delle 3 partite. La finale, invece, sarà al meglio delle 5 partite. Di seguito, invece, come sarà suddiviso il montepremi da 500mila dollari e i punti validi per il ranking mondiale: 1a posizione - $200,000 & 375 SI punti

2a posizione - $80,000 & 300 SI punti

3-4a posizione - $40,000 & 230 SI punti

5-8a posizione - $20,000 & 165 SI punti

9-12a posizione - $10,000 & 105 SI punti

13-16a posizione - $5,000 & 50 SI punti

Le squadre Il team Empire sarà tra i rappresentati europei Di seguito vi presentiamo le squadre che parteciperanno al Six Sweden Major e i loro componenti: North America: Spacestation Gaming -- Skys, Rampy, Bosco, Fultz, Hotancold, Lycan (Head Coach), sov (Assistant Coach), Luke (Analyst)

Oxygen Esports -- LaXInG, VertcL, FoxA, Yoggah, Kyno, HOP3Z (Coach), Redeemer (Coach)

Soniqs -- Supr, Yeti, Rexen, Gryxr, Kanzen, Jobro (Coach)

DarkZero Esports -- Candian, Panbazou, Hyper, njr, Ecl9pse, Mint (Coach), BC (Coach) Europe: Team BDS -- Shaiiko, Renshiro, RaFaLe, Elemzje, BriD, BiOs (coach), eaglemees (Analyst)

Team Empire -- JoyStiCK, Scyther, ShepparD, dan, Always, Zheka (Coach)

Team Vitality -- BiBoo, risze, P4, Shiinka, Kaktus, Lyloun (Head Coach), Helbee (Asst. Coach)

Rogue -- AceeZ, ripz, LeonGids, cryn, Prano, meepeY (Head Coach), rcuth (Strategic Coach), Bernie (Performance Coach) Latin America: FURIA Esports -- Fntzy, Miracle, LENDA, R4re, h1ghs, Twister (Coach), Kizi (Asst. Coach)

Team oNe-- Alem4o, Levy, KDS, Neskin, Lagonis, TChubZ (Coach), RafadeLL (Analyst)

FaZe Clan -- Astro, cameram4n, Bullet1, soulz1, Cyber, Ramalho(Coach), Dark (Analyst)

Ninjas in Pyjamas -- Muzi, Pino, JULIO, Psycho, Kamikaze, Mity (Coach) Asia Pacific: mantisFPS -- EnvyTaylor, Nova, Harp3rXD, SyAIL, Static, OCN (Coach), RechoTZ (Coach)

DWG KIA -- RIN, CATsang, yass, Woogiman, coted, HoundBird (Coach), EroSA (Asst. Coach)

Invictus Gaming -- Lunarmetal, HysteRiX, SpeakEasy, Jrdn, Jo, GiG (Coach)

Chiefs ESC -- Ethan, GodLegion, Dgtl, Fishoguy, Worthy, WarTurtle (Coach), Hell (Coach)