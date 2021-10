NIntendo Switch Online: il trailer del pacco d'espansione è il più disprezzato di sempre

Che il pacco d'espansione dell'abbonamento Nintendo Switch Online non fosse stato accolto bene dai giocatori era facile da intuire anche solo leggendo i commenti del nostro sito, ma che il suo trailer sarebbe diventato il più disprezzato di sempre sul canale YouTube di Nintendo non era così ovvio. Considerate che ha strappato questo triste record a Metroid Prime: Federation Force per 3DS, probabilmente il gioco della compagnia giapponese più odiato in assoluto, quello che nessuno aveva chiesto perché nessuno voleva.

Attualmente il trailer del pacco d'espansione di Nintendo Switch Online ha 100.354 voti negativi, contro i 96.846 di quello di Metroid Prime: Federation Force. Ma cos'è che sta generando tanta acredine?

Intanto il prezzo maggiorato, per avere comunque titoli di molti anni fa. In particolare, affermano i più critici, quelli di Nintendo per Nintendo 64 potevano essere inclusi nell'abbonamento base, visto che alla compagnia non costano niente di licenze. Inoltre i problemi nell'emulazione dei giochi del Nintendo 64, a dire di molti pessima per via dei glitch grafici, del lag online, del mancato supporto per l'emulazione del Controller Pak, nonché decisamente inferiore rispetto a quella di emulatori gratuiti presenti da anni sul mercato. In effetti si poteva fare decisamente meglio. Molto meglio.