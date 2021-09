Le migliori cuffie da gaming (ottobre 2021)

L'audio nei videogiochi, si sa, è indubbiamente un elemento fondamentale dell'esperienza nei nostri titoli preferiti. Spesso ci focalizziamo fin troppo sull'aspetto visivo, andando a guardare nel dettaglio le texture, la risoluzione, i modelli poligonali e non ci accorgiamo nemmeno come il tutto venga sempre costantemente accompagnato da delle tracce audio ed effetti sonori. Questi hanno seguito un'evoluzione altrettanto marcata sin dalla nascita del videogioco, offrendo una maggiore immersione con l'utilizzo di tecnologie sempre più all'avanguardia. Per poter apprezzare un audio di alto livello, le cuffie da gaming sono indubbiamente uno dei prodotti da considerarsi "must-have" nella propria postazione da gioco. Non solo ci permettono di godere dei numerosi effetti sonori ed una migliore esperienza videoludica, ma ci forniscono anche un modo per comunicare con gli altri giocatori online. Tutti i modelli sono infatti dotati di un microfono per campionare la nostra voce, sfruttando spesso anche tecnologie di cancellazione del rumore per trasmetterla in maniera nitida. Sul fronte della connettività invece troviamo varie opzioni, che ci permettono di ricevere l'audio in uscita da numerosi dispositivi. Ci sono infatti cuffie con collegamento wireless, Bluetooth e via cavo, spesso presenti anche simultaneamente nello stesso dispositivo. Un ruolo importante è rappresentato anche dall'ergonomia, materiali e design delle cuffie, che oltre a poter essere un elemento apprezzabile dal nostro occhio, devono anche essere comode sul nostro cranio nelle sessioni di gioco prolungate.

Ci sono quindi tante caratteristiche da tenere in considerazione quando si va ad acquistare un paio di cuffie da gaming ed una quantità di modelli pressoché infinita tra i quali scegliere. Il prezzo è indubbiamente uno di questi, fortemente legato alla qualità audio e ai materiali costruttivi dell'headset. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa guida all'acquisto per le migliori cuffie da gaming, offrendovi una selezione varia e completa per tutti i gusti e portafogli.