Crysis Remastered Trilogy, la recensione su Nintendo Switch

Con la recensione di Crysis Remastered Trilogy su Nintendo Switch possiamo ragionevolmente ritenere conclusa l'operazione di restauro degli sviluppatori di Saber Interactive. Partendo dalla riedizione del primo capitolo di cui vi parlammo la scorsa estate (la recensione del primo Crysis Remastered su Nintendo Switch è già disponibile per la lettura), Crytek riporta in questo periodo su tutte le principali console in commercio e su PC anche i due rimanenti capitoli del franchise, cioè Crysis 2 e 3.

La conversione dei tre Crysis

Crysis Remastered Trilogy, visivamente, ha il suo perché anche su Nintendo Switch

Crysis Remastered Trilogy offre la remaster di Crysis 1, 2 e 3, tutti titoli che, come ricorderete, sono stati pubblicati prima del 2013, in piena epoca PlayStation 3 ed Xbox 360, oltre che su PC. Console sulle quali, tra l'altro, non è che girassero in modo così eccezionale, anzi: semmai l'esperienza del franchise Crysis nella memoria collettiva è legata al mondo PC, con l'aneddoto quasi leggendario del primo capitolo della serie utilizzato un po' come benchmark per testare le possibilità della propria macchina; pensate un po' quant'era "pesante" e ricco, già nel 2007, a livello tecnico.

Era più che ovvio aspettare la conversione della Crysis Remastered Trilogy su Nintendo Switch con un minimo di scetticismo: come avrebbe fatto la console ibrida targata Nintendo ad accogliere non uno, ma ben tre capitoli, senza arrivare alla fissione nucleare? Pare invece che Saber Interactive abbia analizzato con cura questa situazione particolare. Perché è ovvio che alla remaster su Nintendo Switch ci si è dovuti approcciare in modo differente da quella (già disponibile) su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One S e One X, e via dicendo.

La parola chiave, come sempre, è: compromesso. Senza compromessi non si sarebbe arrivati da nessuna parte. Ecco allora che si è rinunciato a qualsiasi ambizione legata all'altissima definizione e al 4K, come si è fatto a meno dei 60 fps e (ancora) del ray-tracing e di effetti particellari troppo onerosi di risorse. Questo però non vuol dire che Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 siano brutti da vedere, anzi. Dal punto di vista dei meri numeri, la risoluzione si aggira sui 720p, che possono arrivare a 900 in Modalità TV (quindi con Nintendo Switch bene inserita nel dock). Il frame rate, invece, è fisso ai 30 fps, quasi sempre solidi e senza particolari sussulti. Ovviamente sono capitate un paio di situazioni più concitate o dal numero maggiore di nemici, dove abbiamo notato rallentamenti, ma come sarebbe stato possibile pretendere diversamente?

Più che ciò che si è perso, ci pare invece di dover insistere su ciò che è stato recuperato, forse addirittura migliorato. Ovviamente Crysis Remastered Trilogy su Nintendo Switch non è bello da vedere o solido come su PlayStation 5 o sull'analoga riedizione per PC, ma è comunque superiore ai titoli originali pubblicati su Xbox 360 e su PlayStation 3. E infatti, anche in modalità portatile, le ambientazioni aperte del primo Crysis restano piacevolissime; i corridoi di Crysis 2 altrettanto curati; gli appostamenti, arco in pugno, di Crysis 3 ancora immersivi. Se vi aspettavate una situazione disastrosa, insomma, ricredetevi completamente.