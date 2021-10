PlayStation Store: Marvel's Guardians of the Galaxy e Project Zero

Le uscite della settimana includono anche lo sportivo arcade a base multiplayer Riders Republic , la spettacolare edizione next-gen dell'ottimo action in prima persona Ghostrunner , l'originale gioco di ruolo Voice of Cards: The Isle Dragon Roars e poi ancora Pumpkin Jack e Iron Harvest: Complete Edition, entrambi in versione PS5.

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store vede l'arrivo di due avventure agli antipodi: da una parte l'ultimo tie-in prodotto da Square Enix, Marvel's Guardians of the Galaxy , con i suoi colori meravigliosi e le sue gag fra i componenti della squadra di eroi galattici; dall'altra l'oscuro Project Zero: Maiden of Black Water , remaster del survival horror pubblicato su Wii U nel 2015, realizzata per il ventennale della serie.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo

Dopo il controverso Marvel's Avengers (qui la recensione), Square Enix ha affidato a Eidos Montreal la realizzazione del suo nuovo tie-in, basato in questo caso sulla più improbabile squadra di eroi galattici che si sia mai vista. Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5 e PS4, 69,99€) è esattamente questo: un'avventura principalmente narrativa, che conquista riproducendo le dinamiche che hanno reso celebri Star-Lord e i suoi compagni sul grande schermo.

Naturalmente i personaggi non sono uguali a quelli dei film diretti da James Gunn, bensì propongono una via di mezzo fra la loro trasposizione cinematografica e i fumetti Marvel; in particolare Gamora, caratterialmente e visivamente molto diversa rispetto alla versione interpretata da Zoe Saldana ma non meno interessante e letale. In tutti i casi l'eccellente doppiaggio in italiano aiuta a rendere al meglio le atmosfere scanzonate del gioco.

Catturati dai Nova Corps dopo una spedizione infruttuosa, i Guardiani della Galassia si trovano a dover pagare una multa molto salata e per questo provano a truffare la collezionista di mostri Lady Hellbender. Quando tuttavia tornano per saldare il conto, scoprono che è successo qualcosa di grave e si ritrovano a dover affrontare una forza oscura e misteriosa, che potrebbe determinare la distruzione dell'intero universo.

Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, il mix messo a punto da Eidos Montreal funziona molto bene, pur al netto di un gameplay per certi versi limitato, in cui è possibile controllare il solo Star-Lord e impartire ordini agli altri Guardiani durante i combattimenti o le fasi esplorative. Non mancano inoltre glitch e problemi tecnici che tuttavia verranno risolti con gli aggiornamenti.