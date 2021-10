Project Missouri: la prossima settimana Jeff Grub darà info sul gioco misterioso di Obsidian

Jeff Grubb ha promesso che la prossima settimana darà informazioni su Project Missouri nel corso del suo podcast, GrubbSnax. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un progetto misterioso diretto di Obsidian Entertainment, diretto dal grande Josh Sawyer, designer di titoli quali Icewind Dale 1 e 2, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity I & II. Come si fa a non attendere il nuovo gioco di uno che è stato dietro ad alcuni dei giochi di ruolo elettronici migliori di sempre?

Pe ora di Project Missouri non si sa praticamente nulla, a parte che dovrebbe essere un gioco di ruolo a sfondo storico con varianti fantastiche, alla stregua di Darklands o Ars Magica, come spiegato da Sawyer stesso. Obsidian nel frattempo è al lavoro su almeno altri tre giochi, tutti conosciuti: The Outer Worlds 2, Avowed e Grounded, quest'ultimo recentemente aggiornato con una mega patch che ha introdotto moltissimi nuovi contenuti.

Jeff Grubb è un giornalista noto per aver riportato indiscrezioni su diversi giochi degli Xbox Game Studios, molti ancora non annunciati. In particolare recentemente ha svelato Pax Dei, Shaolin e Belfry, titoli di cui ha fornito dettagli ben circostanziati.