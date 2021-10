Roblox sta per tornare online dopo due giorni di interruzione del servizio

Roblox ha annunciato su Twitter di aver individuato il problema che ha causato due giorni di interruzione del servizio e di essere in procinto di tornare online. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del gioco più amato dai bambini di tutto il mondo. Se avete figli o nipoti piccoli, sicuramente saprete di cosa stiamo parlando.

Leggiamo il messaggio pubblicato poche ore fa dalla compagnia sul social cinguettante: "Riteniamo di aver identificato la0 causa interna che ha causato il blocco. Stiamo svolgendo i lavoro di manutenzione necessari per ripristinare e far funzionare Roblox al più presto. Grazie per la vostra pazienza."

Intanto sul sito ufficiale del gioco continua ad apparire un'immagine segnaposto in cui si afferma che "Stiamo rendendo tutto più meraviglioso. Torneremo presto." Ce la faranno quelli del team di Roblox a sistemare tutto entro oggi?