Fortnite cancellato in Cina a novembre

Il 15 novembre 2021, ossia tra circa quindici giorni, Fortnite sarà cancellato in Cina per motivi non ben precisati. A partire da domani, 1° novembre 2021, non sarà più possibile registrarsi al gioco e sarà chiuso il portale dei download, mentre da metà novembre saranno chiusi i server e non sarà più possibile collegarsi.

Come dicevamo, non ci sono motivazioni ufficiali per questa mossa, né da parte di Epic Games, né da parte di Tencent. Le ipotesi in campo riguardano lo scarso successo di Fortnite, che in Cina non ha mai raggiunto i livelli di PUBG, Free Fire o Knives Out; oppure l'intervento del governo cinese, che ha reso impossibile continuare a gestirlo, soprattutto dopo le nuove norme che impediscono ai minori di giocare più di 3 ore a settimana ai free-to-play e limitano i soldi che possono spendere nei giochi.

Insomma, che l'impossibilità di mungere i più piccoli abbia reso Fortnite anti-economico, visto lo scarso numero di giocatori? Probabile, ma non certo. Aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte di editore o sviluppatore prima di trarre conclusioni.

Fortnite rimane uno dei giochi di maggior successo in occidente.