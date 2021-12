Animal Crossing: New Horizons diventa una colonia di nudisti con un bizzarro bug

Animal Crossing: New Horizons, e in particolare il DLC Happy Home Paradise, è andato incontro a un bug veramente bizzarro, che di fatto trasforma la tranquilla isola del gioco in una sorta di colonia per nudisti.

Sembra che si tratti di un glitch che compare utilizzando il nuovo DLC Happy Home Paradise, anche se la dinamica non è ben nota, al momento: ci sono state già varie segnalazioni di abitanti che se ne vanno in giro nudi per il villaggio, con il bug che sembra scatenarsi in corrispondenza con lo sblocco della Piccionaia, il nuovo bar di Bartolo che è stato finalmente aggiunto ad Animal Crossing: New Horizons dopo tante attese.

In attesa di capire cosa metta il piccione nel caffè, visti gli effetti che ha avuto su parte della popolazione, intanto si rilevano avvistamenti di nudisti in giro per l'isola, anche se ovviamente non è ben facile discernere alcunché nei modelli 3D dei personaggi, al di là del fatto che sono privi di vestiti e dunque tecnicamente nudi.

Animal Crossing: New Horizons, nudismo al bar con il bizzarro glitch

C'è un particolare da segnalare, però: non si tratta del primo caso in assoluto di nudismo all'interno di Animal Crossing. Attraverso una politica tutta sua, forse derivata dalla sregolatezza propria dell'artista, K.K. Slider è sempre stato tecnicamente nudo, praticamente l'unica creatura dell'intera serie a mostrarsi vestito soltanto della propria chitarra.

Che abbia infine stabilito una moda ormai imperante nel mondo di Animal Crossing? Difficile avere convinzioni precise al momento, ma è probabile che questa rivoluzione dei costumi possa essere messa a tacere in maniera autoritaria con un aggiornamento da parte di Nintendo, ponendo fine a questo revival hippie che, a dire il vero, non stona affatto con il clima del gioco.