Where Winds Meet: annunciato con trailer un action adventure ad ambientazione cinese

Where Winds Meet è un interessante action adventure in terza persona caratterizzato da un'affascinante ambientazione cinese medievale, annunciato con un trailer di presentazione durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022.

Non ci sono ancora indicazioni né sul periodo di uscita né sulle piattaforme previste per Where Winds Meet, ma quanto mostrato nel trailer di presentazione è indubbiamente interessante. Non sappiamo nemmeno a che fase sia lo sviluppo, ma possiamo dedurre che ci sia ancora un po' da attendere prima di vederlo in forma definitiva.

Where Winds Meet è ispirato alla Cina della Dinastia Song, e mette in scena le peripezie di un combattente armato di spada, arco e arti marziali, alle prese con diverse minacce umane e ultraterrene, in un'ambientazione che va dalla ricostruzione storica realistica a intromissioni nel territorio della leggenda e della mitologia locale.

Guardando le fasi di gameplay, Where Winds Meet sembra tendere verso Assassin's Creed e Ghost of Tsushima, con il classico open world a obiettivi e un sistema di combattimento che prevede l'utilizzo di diverse armi e tecniche per eliminare i nemici, facendo anche uso di elementi dello scenario interattivi.

Lo spostamento all'interno dell'ambientazione prevede corse, salti e possibilità di arrampicarsi su vari elementi, introducendo dunque caratteristiche di verticalità al gameplay e rafforzando la somiglianza con i titoli menzionati in precedenza. Restiamo dunque in attesa di conoscere ulteriori dettagli su questo interessante Where Winds Meet, annunciato nel corso della Gamescom 2022.