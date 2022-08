Ravenbound annunciato per PC: action RPG incentrato sul folklore scandinavo

Ravenbound è stato annunciato da Systemic Reaction, team interno ad Avalanche Studios Group, come un action RPG con elementi roguelite, caratterizzato da una particolare ambientazione nordica ispirata al folklore scandinavo.

Non è la prima volta che emerge il gioco in questione, visto che alcune informazioni erano state trovate anche in precedenza, ma questo è l'annuncio ufficiale del gioco, da parte del team che ha sviluppato in precedenza Generation Zero e Second Extinction. Ravenbound è costituito da un misto di caratteristiche che comprendono, oltre a un sistema di combattimento action ed elementi RPG, anche alcuni riferimenti al dock building e al roguelike, tanto per non farsi mancare nulla.

Per la precisione, si parla di "roguelite", trattandosi di una versione più soft delle meccaniche di permadeath caratteristiche del sotto-genere in questione. In definitiva, sembra essere un ibrido che segue alcune nuove tendenze ma le reinterpreta anche a modo proprio, con un'ambientazione che proprio di recente è tornata in auge grazie anche a Valheim.

Il trailer di annuncio di Ravenbound, pubblicato in esclusiva su IGN, è visibile qui sopra e consente di dare una prima occhiata alle affascinanti ambientazioni che caratterizzano il gioco, che sembra contare su un'ambientazione molto ampia e liberamente esplorabile, secondo le classiche dinamiche da open world. Oltre a panorami norreni più o meno realistici, il mondo di Ravenbound è popolato da creature fantastiche e mitologiche, da combattere in varie maniere per portare avanti le sue quest.

Non c'è ancora una data d'uscita per il gioco, con il PC come unica piattaforma annunciata.