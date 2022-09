Kena: Bridge of Spirits, Anniversary Update disponibile gratis, con New Game Plus

Come era stato annunciato, Kena: Bridge of Spirits festeggia il suo primo anniversario con un Anniversary Update gratuito che porta novità interessanti, in particolare l'arrivo della modalità New Game Plus che introduce ulteriori modi per affrontare il gioco.

Come da tradizione, la modalità New Game Plus, annunciata lo scorso agosto, è dedicata a coloro che hanno concluso il gioco almeno una volta e consente di ricominciarlo mantenendo attivi i progressi e le abilità acquisite una volta finita la storia.

Tra le altre aggiunte si segnalano anche le Charmstones, ovvero cristalli che possono essere equipaggiati e che donano a Kena delle ulteriori abilità o ne modificano le statistiche in modo da modificare in qualche modo lo stile di gioco.

Altre personalizzazioni sono poi disponibili in termini di costumi per Kena e cappelli vari per i Rot, le piccole creature che accompagnano la protagonista. Tutto questo può essere trovato attraverso le nuove prove dello Spirito Guida, suddivise in tre categorie: costa a ostacoli, difesa dalle ondate e Boss Reflect, che consente di riprovare gli scontro con i boss.

Contemporaneamente, come abbiamo riportato nelle ore scorse, Kena: Bridge of Spirits è stato messo a disposizione anche su Steam al prezzo di 39,99 euro e in offerta lancio a 29,99 euro, dopo essere rimasto per un anno in esclusiva su Epic Games Store oltre ovviamente alle piattaforme PlayStation. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Kena: Bridge of Spirits.