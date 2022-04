The Witcher: Unreal Engine 5 renderà lo sviluppo più liscio, non più veloce

L'utilizzo di Unreal Engine 5 come motore per sviluppare il nuovo The Witcher renderà il processo più liscio, ma non più veloce. A dichiararlo è stato Adam Kiciński, il CEO di CD Projekt, in una call con gli investitori, in cui ha risposto a una domanda specifica sull'argomento, che chiedeva proprio se l'adozione del framework di Epic Games avrebbe accelerato la realizzazione del gioco.

Kiciński ha poi spiegato che l'Unreal Engine 5 è una tecnologia rodata, che consentirà di controllare meglio i vari processi e di concentrarsi maggiormente sul lato creativo. Di base CD Projekt Red avrà bisogno di meno tecnici e potrà assumere più designer, come avevamo spiegato in uno speciale dedicato.

Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi se uno sviluppo più liscio non sia automaticamente più veloce, ma in realtà non c'è contraddizione nell'affermazione di Kiciński perché, semplicemente, dato lo stesso ciclo produttivo, nel nuovo scenario alcune risorse possono essere investite in modo differente.