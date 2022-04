God of War: l'attore del mocap di Kratos è stato arrestato per comunicazione sessuale con un minore

Joseph Gatt, attore del mocap di God of War, è stato arrestato per presunta "comunicazione sessualmente esplicita con un minore" dalla polizia di Los Angeles. L'uomo ha negato le accuse tramite i social network.

Precisiamo subito che Joseph Gatt è indicato come attore del mocap di God of War (2018) e dei precedenti capitoli della saga su IMDb, ma non va confuso con Christopher Judge, doppiatore e parziale attore di mocap di God of War (2018). Potete vedere Joseph Gatt nell'immagine qui sotto.

Joseph Gatt

La polizia ha eseguito un mandato di perquisizione nella casa di Gatt e ha arrestato l'uomo. L'attore ha poi pagato una cauzione di 5.000 dollari lo stesso giorno. Il dipartimento di polizia è alla ricerca di possibili altre vittime e ha chiesto a chiunque abbia informazioni di contattare il dipartimento.

Gatt ha "categoricamente" negato ogni accusa e ha pubblicato il seguente messaggio tramite i propri social network: "Voglio ovviamente parlare delle accuse assolutamente orribili e completamente false rivolte nei miei confronti. Sono categoricamente false al 100%. Ho confermato degli errori e informazioni ingannevoli nel comunicato stampa odierno. Sto cooperando completamente con la polizia e il dipartimento di Los Angeles per andare in fondo a questa storia. Non vedo l'ora di ripulire il mio buon nome".

Joseph Gatt è noto per aver interpretato Thenn Warg ne Il Trono di Spade. Inoltre, ha lavorato come doppiatore e attore di mocap per molti videogiochi. Oltre a God of War, ha lavorato sin da 2011 per Star Wars: The Old Republic (doppiatore di Lord Scourge) e molteplici personaggi in The Elder Scrolls Online e in The Elder Scrolls V: Skyrim.

Passando a notizie più leggere riguardo a God of War Ragnarok: l'attore di Thor ha visitato Santa Monica Studios e ha sfidato la statua di Kratos.