Mario Golf: il trailer ricorda che è disponibile su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato a Mario Golf, gioco del 1999 per Nintendo 64, ora disponibile per tutti gli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Mario si prende una meritata pausa dal suo ruolo di eroe più impegnato del Regno dei Funghi e torna sui campi da golf per un po' di azione di classe mondiale. Dal momento che a nessuno piace colpire i fairway da solo, ha portato con sé un gruppo di amici, sia personaggi familiari che alcuni mai visti. Scegli tra 10 diverse modalità di gioco e sei campi da 18 buche in una varietà di ambienti per un'esperienza di golf con un valore di riproduzione infinito. Aggiungi una grafica divertente e colorata con il tocco di Mario, controlli intuitivi, un gameplay incredibilmente profondo e il supporto multiplayer e avrai un gioco che piacerà a tutti, anche a chi non ha mai giocato a golf!"

Mario Golf ebbe grande successo nel 1999 e la saga ottenne vari seguiti per più piattaforme, comprese Game Boy Colors, GameCube e Nintendo Switch. Se siete interessati all'ultimo capitolo della saga, potete leggere la nostra recensione di Mario Golf Super Rush qui.