Pokémon, arrivano gli smalti ufficiali

Notizia bomba per i fan dei Pokémon: sono arrivati gli smalti ufficiali dei mostriciattoli di The Pokémon Company. Parliamo di smalti per unghie, ovviamente, per il o la fan che non deve chiedere mai.

Gli smalti dei Pokémon

Normalmente uno non assocerebbe il marchio Pokémon a dei prodotti di bellezza, anche perché gli allenatori di solito sono persone poco curate e che emanano cattivi odori (si scherza), ma evidentemente il successo del franchise è così grande e diffuso che una compagnia giapponese, Uka, specializzata in prodotti di bellezza sostenibili, ha pensato bene di lanciare una serie di smalti che riprendono i colori di alcuni famosi Pokémon.

In totale gli smalti sono sei, tre pensati per gli adulti e tre per i bambini. Ognuno troverà ispirazione nel Pokémon che vuole.

I tre smalti per adulti sono basati su di una formula vegetale fatta per il 60% di sostanze derivate dalle piante. Si asciugano rapidamente, ma sono contemporaneamente idratanti grazie al siero che contengono. I Pokémon coinvolti sono Meowth (beige), Eevee (color caffè), Piplup (blu).

Gli smalti per bambini hanno una formula basata sull'acqua, quindi facilmente lavabili con del normale sapone, e sono atossici, nonostante siano anch'essi idratanti. I colori sono ispirati ad altri tre Pokémon: Pikachu (giallo, of course), Jigglypuff (rosa) e Scorbunny (arancione).

Gli smalti costano circa 20€ l'uno (2.750 yen) e saranno messi in vendita nel negozio di Uka a partire dal 13 maggio 2022. Sarà possibile anche acquistarli in un set da 18.260 yen, prenotabile tra il 6 e l'11 maggio 2022.

Set degli smalti Pokémon

Sia i singoli smalti, sia il set saranno disponibili in quantità limitate. Quindi i collezionisti devono sbrigarsi.