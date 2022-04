eSerie A TIM FIFA 22: il Torino FC Esports Team di Obrun2002 è Campione d'Italia

La eSerie A TIM FIFA 22 si è conclusa con una finale degna del resto del torneo. Intensa, spettacolare e indecisa fino all'ultimo, la partita conclusiva del torneo esport ufficiale della Lega Serie A è stata il miglior biglietto da visita possibile per questa competizione. A spuntarla è stato il Torino FC Esports Team di Obrun2002 che si è laureato Campione d'Italia.

La finale era quella che tutti si aspettavano, ma come è arrivata e soprattutto che tipo di finale sarebbe stata in pochi lo avrebbero potuto predire. Il Venezia FC Gaming di Karimsibak, attuale n°1 europeo, arrivava col vento in poppa dopo aver affrontato il fortissimo Giovhy ai quarti e aver regolato il compagno della nazionale italiana Montaxer per 7 a 3.

Più faticoso il percorso di Obrun che ha superato Hartixel e Figu7rinho, ma solo ai supplementari. La capacità di resistenza mentale del giovane granata, però, doveva ancora essere messa alla prova.

Sotto di un gol dopo la partita di andata, Obrun e Karimisbak hanno dato vita ad una partita di ritorno intensissima, ricca di capovolgimenti di fronte, coi due avversari che non si sono risparmiati per tutti i 120 minuti e oltre. Lo scudetto, infatti, si è deciso ai rigori. Anche stavolta Obrun è andato sotto col punteggio, ma ha saputo rimontare prima e poi piazzare il tiro dal dischetto decisivo per laurearsi Campione d'Italia.

Per lui 15mila euro di montepremi e un pass per i play-off delle Global Series, oltre che l'onere e l'onore di dover difendere la vittoria il prossimo anno, in un'edizione della eSerie A TIM che si spera ancora più bella e ricca.