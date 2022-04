Kojima trolla su Twitter riguardo alla presunta acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony

Hideo Kojima ha risposto a suo modo alle voci che vorrebbero Kojima Productions in procinto di essere acquisita da Sony... trollando su Twitter. Il nostro ha infatti pubblicato il banner che vede Death Stranding aggiunto ai titoli dei PlayStation Studios, senza commentarlo in alcun modo.

Così facendo ha rafforzato le voci che vogliono l'acquisizione come assodata. Peccato che poi ha pubblicato un messaggio, solo in giapponese, in cui ha ribadito che Kojima Productions rimane uno studio di sviluppo indipendente.

Allora perché aggiungere il gioco al banner? Le possibilità sono due. La prima è che Kojima stia mentendo. Il che, conoscendo il personaggio, non è del tutto improbabile. Certo, probabilmente non si sarebbe esposto con un'affermazione tanto perentoria nel caso in cui Kojima Productions fosse un PlayStation Studios.

La seconda possibilità è che Death Stranding sia stato incluso nel banner perché Sony lo ha finanziato per intero, sia a livello di produzione che di marketing, quindi lo considera, giustamente, un suo titolo da esporre come vuole. Del resto perché non farlo, visto quanto è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico?