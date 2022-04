Crimesight: il trailer di lancio ci annuncia che è disponibile su Steam

Konami ha pubblicato il trailer di lancio di Crimesight, per annunciare che è disponibile su Steam. Si tratta di un gioco d'investigazione multiplayer PvP. Attualmente la Bundle Edition, quella con "Project Winter" (Other Ocean Interactive), è in sconto del 10% come offerta di lancio.

Il prezzo del gioco è di 19,99€ per la versione standard e di 29,99€ per la Deluxe Edition, che includo la colonna sonora originale e 144 icone da usare in gioco. Tutti gli oggetti sono acquistabili separatamente come DLC.

Crimesight supporta 11 lingue: Giapponese, inglese, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Coreano, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Spagnolo (Spagnolo Europeo) e Portoghese (Portoghese Brasiliano). Fortunatamente c'è anche la nostra, così da far felici quelli che capiscono solo l'italico idioma.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Londra, 2075. Nasce Foresight AI, sistema predittivo all'avanguardia creato per prevedere i crimini futuri sulla base dei dati raccolti in Rete. Come risultato, il crimine si riduce del 90% in tutto il mondo. Tuttavia, il sistema predice un incidente inevitabile, incidente che potrebbe portare il mondo alla rovina. Temendo il peggio, gli sviluppatori di Foresight AI creano una nuova intelligenza artificiale per rintracciare e risolvere i crimini più efferati prima che si verifichino. Questa IA è soprannominata "Sherlock", come l'impareggiabile detective della letteratura classica.

Mentre lavora su diversi casi, Sherlock scopre una verità straziante: al centro di questi casi, come un ragno sulla tela, c'è Moriarty, una seconda intelligenza artificiale che rivaleggia con le capacità di Sherlock.

CRIMESIGHT mette un gruppo di giocatori contro un altro, che assume il ruolo di "villain", colui che compirà l'omicidio. Tra gli altri giocatori ci sarà il "bersaglio", la futura vittima del villain. Il giocatore dalla parte di Moriarty dovrà portare a termine alcuni obiettivi per completare il proprio crimine, mentre i giocatori dalla parte di Sherlock dovranno impedire che ciò avvenga. Nel corso di una partita, sarà possibile svelare la vera identità del villain e del suo bersaglio. Da che parte starete?