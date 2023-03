AMD Radeon RX 7900 XTX: la recensione della nuova scheda video ammiraglia

Caratteristiche tecniche

Il cofanetto compatto che funge da confezione per l'AMD Radeon RX 7900 XTX

Per quanto riguarda le novità dell'architettura RDNA 3, la prima in ambito GPU consumer con design a chiplet, abbiamo già parlato nella recensione dell'AMD Radeon RX 7900 XT, un modello meno costoso ma costretto a fare i conti con la più abbordabile delle proposte della concorrenza. Ottimo invece il piazzamento dell'AMD Radeon RX 7900 XTX che, reperibile in versione reference a circa 1150€, costa appena 100€ in più rispetto al modello inferiore ed è quindi più economica della NVIDIA GeForce RTX 4080, come sappiamo più potente dal punto di vista del ray tracing e valorizzata da una gestione dell'upscaling nettamente migliore, ma complessivamente inferiore nelle prestazioni in rendering puro e decisamente più costosa.

Il chip è lo stesso dell'AMD Radeon RX 7900 XT, ma l'incremento di prezzo rispetto a quest'ultima dipende dall'utilizzo di tutte le 96 compute unit di cui è composto il chip Navi 31 che in questo caso mette quindi in campo 6144 streaming processor contro i 5376 della AMD Radeon RX 7900 XT. La lettera in più nel nome della scheda vale quindi un incremento del 14% in termini di compute unit e, di conseguenza anche di Ray Accelerator, che sono sempre uno per compute unit come nella serie di GPU precedenti. Ma sono di seconda generazione e promettono un 50% di prestazioni in più che dovrebbero garantire un ulteriore incremento di performance nei titoli che fanno ampio uso del ray tracing.

Il backplate massiccio e blindato dell'AMD Radeon RX 7900 XTX

In termini di potenza bruta, prendendo in esame la capacità di calcolo FP32, le cifre dichiarate passano da 52 TFLOPS della sorella inferiore a 61 TFLOPS che sono quasi il triplo rispetto ai 23,65 TFLOPS della AMD Radeon RX 6950 XT. Certo, non sono numeri destinati a tradursi in prestazioni, ma il salto nella potenza bruta è ampio ed è merito sia dell'incremento di transistor, che arrivano a 57.7 miliardi, sia della nuova Infinity Cache, velocissima e quindi utile anche per compensare l'incremento di latenza intrinseco del design a chiplet.

Il tutto condito dall'upscaling FSR, come sappiamo limitato alle basse risoluzioni e compatibile anche con le schede della concorrenza, ma implementato in modo eccellente in alcuni titoli e utile in 4K, dove su uno schermo da scrivania o di medie dimensioni restituisce una qualità dell'immagine ottima. Certo, la concorrenza può contare sul DLSS 3 che generando nuovi frame aggira anche i limiti della CPU, cosa molto importante proprio con l'upscaling che abbassando la risoluzione di rendering chiama in causa i limiti intrinseci dei processori a fronte di GPU ormai enormemente più complesse, ma questo discorso lo mettiamo da parte, in attesa dell'arrivo dell'FSR 3 che promette prestazioni doppie e qualità migliore.

La connettività della AMD Radeon RX 7900 XTX include anche una porta USB-C con capacità DisplayPort 2.1

Tra le caratteristiche potenziate rientra anche la memoria GDDR6 che con questo modello arriva a 24 GB, come le top di gamma delle ultime due generazioni della concorrenza, con lo stesso bus portato a 384-bit sempre a 20 Gbps dell'AMD Radeon RX 7900 XT. Inoltre rispetto al modello inferiore salgono anche le frequenze, con quella base che raggiunge i 2300 MHz e quella in boost che va a 2500 MHz, ma salgono anche i consumi che aumentano da 315 W a 355 W, superando di 20 Watt l'AMD Radeon RX 6950 XT nonostante il passaggio a un processo produttivo più piccolo e rifinito. Non cambiano, però, i connettori ausiliari che sono sempre due da 8-pin.

Alcuni modelli delle nuove Radeon, tra cui quelli reference, contano connettività USB-C che si sostituisce a una delle due porte HDMI 2.1. Ci sono anche 2 DisplayPort di tipo 2.1, capaci di arrivare anche all'8K a oltre 60 Hz e di supportare il 4K a 240 Hz senza DSC. Rappresentano quindi un vantaggio rispetto alla concorrenza, anche se parliamo di frame rate difficili da raggiungere in gioco a meno che non si parli di titoli competitivi ben ottimizzati o di grosse rinunce in termini di impostazioni grafiche.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 7900 XTX