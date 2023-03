Human: Fall Flat ha venduto più di 40 milioni di copie

Curve Games ha annunciato che Human: Fall Flat, il folle platform cooperativo di No Brakes Games, ha venduto 40 milioni di copie in tutto il mondo, tra tutte le versioni. Quindi il dato comprende sia le vendite su PC, per cui il gioco è stato pubblicato nel 2016, sia quelle delle più recenti versioni console.

L'ultimo dato parlava di 30 milioni di copie vendute. Evidentemente il gioco è cresciuto ancora negli ultimi anni. Solo su Steam vengono stimati da SteamSpy (non attendibile, ma indicativo) tra i 10 e i 20 milioni di possessori. Non per niente il gioco ha più di 135.000 recensioni, il 94% delle quali positive.

Tanto successo ha prodotto numerosissimi aggiornamenti del gioco, l'ultimo dei quali, che ha aggiunto il livello Copper World, molto recente. Più precisamente, risale al 23 febbraio 2023.

Human: Fall Flat è un allegro platform ambientato in un mondo pieno di luoghi da sogno fluttuanti. Ogni livello permette di esplorare un ambiente differente ed è superabile in modi diversi, affrontando i vari puzzle da soli o in compagnia. A rendere l'esperienza particolare è la fisica dei movimenti dei personaggi, che crea delle situazioni folli quanto spassose.